شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبدالحميد يوجه رسالة لـ ميتشو قبل مواجهة مازيمبى: "اهدى ومتتهورش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب جمال عبد الحميد، نجم الأهلى والزمالك السابق، الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك بضرورة التحلى بالهدوء وعدم التهور فى إدارة مواجهة مازيمبى الكونغولى، المحدد لها الثالثة عصرا، فى أولى مواجهات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

كما طالب عبد الحميد ميتشو بالتوازن فى خطة المباراة بين الدفاع والهجوم، مع تهدئة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر فى حال عدم سير المباراة فى صالح الأبيض.

ونصح عبد الحميد ميتشو بعدم التهور الدفاعى واستعجال إحراز هدف من أجل خروج المباراة لبر الأمان واستغلال جميع إمكانيات لاعبى الزمالك الذى يمتلك نجوم ذوى إمكانيات فنية عالية.

من جهته يدرس الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، تأمين وسط ملعب الفريق الأبيض بـ3 لاعبين فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، ومن المتوقع أن يدفع بتشكيل مكون من: محمد عواد فى حراسة المرمى و فى خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة وفى خط الوسط: محمد حسن أو حازم إمام وفرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهم أشرف بن شرقى وأوباما و فى خط الهجوم: مصطفى محمد.