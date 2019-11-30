بالفيديو .. الأهلى و5 مشاهد ذبح تحكيمى أمام الأندية التونسية فى أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عانى الأهلى من ظلم تحكيمي أمام الأندية التونسية فى بطولة دورى أبطال أفريقيا منع بسببها الفريق الأحمر من تحقيق بطولات فى متناول يده بسبب الظلم التحكيمي والقرارات العكسية التى بلغت ذروتها أمام النجم الساحلى التونسي.

ويقدم الخليج 365 خلال التقرير التالي أبرز 5 مشاهد تحكيمية خسر الاهلى بسببها بطولات ومباريات هامة أمام الأندية التونسية :

1- رافائيل ديفين

قام الحكم الكاميرونى رافائيل ديفين بالإجهاز على الأهلى مبكراً فى ذهاب نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا نسخة 2007 بعد أن حافظ على نظافة شباك أصحاب الأرض بقرارات تحكيمية فاضحة.

ففى الـ 27 من أكتوبر عام 2007 ذبح الحكم الكاميروني الأهلي بسوسة ومنعه من تحقيق فوز مستحق بعد تغاضيه عن ثلاث ضربات جزاء لمحمد أبو تريكة وفلافيو ومحمد بركات بل منح الأخير انذاراً هو الثاني له ليمنعه عن مباراة الإياب ليقتل اللاعب الذى يلقب بـ "الزئبقي"مرتين.

2- العرجون

وفى مباراة العودة ، تغاضى الحكم المغربي عبد الرحيم العرجون عن ضربتى جزاء لمصلحة محمد ابو تريكة وأحمد شديد قناوى ، كما تغاضى عن طرد مدافع النجم الساحلى بعد اعتداءه على فلافيو بدون كرة ، ليخسر الاهلى بطولة هو الأحق بها.

العرجون خطف الأضواء فى التاسع من نوفمبر هام 2007 بعدما تغضى عن ضربتي جزاء ولا أوضح لمحمد أبو ترييكة وأحمد شديد قناوي ولكن سبقه اسم أخر سقط من الحسابات الكاميروني رافائيل ديفين حكم مباراة الذهاب.

ففى الـ 27 من أكتوبر عام 2007 ذبح الحكم الكاميروني الأهلي حرفياً فى مباراة الذهاب بسوسة ومنعه من تحقيق فوز مستحق بعد تغاضيه عن ثلاث ضربات جزاء لمحمد أبو تريكة وفلافيو ومحمد بركات بل منح الأخير انذاراً هو الثاني له ليمنعه عن مباراة الإياب ليقتل اللاعب الذى يلقب بـ "الزئبقي"مرتين.

الحكم المغربي لم يعترف بعد مررو أعوام بما قام به فقد قال فى تصريحات لموقع يلا كورة عام 2013 "لا اشعر بالحرج أو الضيق عندما استرجع ذكرياته مباراة الأهلي والنجم الساحلي.

وتابع "الاعلام هو السبب في هذه الإثارة التي حدثت ضدي وقتها، فصوروني حكما رائعا عندما أدارت للأهلي مباراة صن داونز 3-0 في 2001 واحتسبت لهم ضربة جزاء، ورائعا في مباراة النجم الساحلي في البطولة العربية 2004 والتي انتهت 0-0، ومجرما في المباراة التي خسرها الأهلي أمام النجم الساحلي في 2007"!

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وأضاف "الأهلي لم يكن في مستوى جيد بهذه المباراة، فلست انا الذي وضع أهداف النجم الساحلي في المباراة".

وأردف "ورغم ذلك طبيعي انه عندما تدير مباراة بحجم الأهلي والنجم الساحلي في نهائي افريقيا ان يكون هناك أخطاءً تحكيمية، وإذا خرجت بنسبة اجادة 70 أو 80% فهذا نجاح، وعلى العكس في المباريات الصغيرة لابد وان تكون نسبة الاجادة 100%".

وفجر العرجون مفاجأة عندما أكد انه لم يشاهد مباراة الأهلي والنجم الساحلي سوى في الملعب، وقال "لم اراجع مواقفي التحكيمي بعد المباراة تلفزيونيا، واكتفيت بإدارتها ولم أشاهد هذه الاخطاء التي تحدث عن الاعلام حتى هذه اللحظة".

3- لامبتى اللاعب رقم 12 للترجي

ربما تكون لمسة يد إنرامو هي أوضح لمسة يد فى تاريخ كرة القدم ولكن الحكم الغانى جوزيف لامبتي ومساعده الأول تغاضا عن لمسة اليد ليفوز فريق المكشخين بهدف نظيف ويقصى الأهلى من البطولة أمام لامبتي.

الخطأ التاريخي الأبرز للحكم الغاني كان فى اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا نسخة 2010 بين الترجي والأهلى بعدما احتسب هدفاً للنيجيري مايكل انيرامو لمهاجم الفريق التونسي من لمسة يد واضحة مما أدى لفوز الترجي 1-0 وتأهله للمباراة النهائية لسابق خسارته بالقاهرة وقتها 2-1.

واتخذ الإتحاد الإفريقي وقتها قراراً بايقاف لامبتي لستة اشهر على خلفية الخطأ قبل أن يعود الحكم ويعترف عبر وكالة الانباء الغانية فى عام 2011 بإرتكابه خطأ واعداً بعدم تكراره مرة أخرى.

وقرر الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في عام 2017 من الحكم الغاني من ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم مدى الحياة، محليا أو دوليا على خلفية قراره المثير للجدل بمباراة جنوب إفريقيا والسنغال، بتصفيات كأس العالم روسيا 2018 .

4- خالد عبدالرحمن ورأس بانانا

لم يسلم الاهلى من الأخطاء التحكمية مرة اخرى أمام الترجي ، وتعادل الفريق الأحمر فى القاهرة أمام الفريق التونسي 1-1 بعد أن أحرز الفريق الضيف هدف من تسلل فاضح للكاميرونى الشاب يايا بانانا لم يراه الحكم السودانى خالد عبد الرحمن ليودع الأهلى دورى المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2011 فى أخر مباراة بسبب الهدف الذى منيت به شباكه.

5- جوشوا بوندو

البتسواني جوشوا بوندو كان أخر الوجوه التى ظلمت الأهلي أمام الأندية التونسية بعدما طرد المدافع أيمن أشرف في الدقيقة 13 ليضطر الأهلي إكمال المباراة بـ 10 لاعبين.