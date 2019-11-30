عودة جمعة ومركز جديد لحازم.. ميتشو يُعلن تشكيل الزمالك أمام مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:
أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به مباراته في الثالثة من عصر اليوم السبت أمام نظيره مازيمبي خلال المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
التشكيل شهد عودة عبد الله جمعة بعدما ابتعد عن المباراة الماضية بسبب الإصابة، كما واصل ميتشو الدفع بمصطفى محمد أساسيًا ودفع بحازم إمام في مركز لاعب خط الوسط المدافع في ظل إصابة طارق حامد وهو المركز الذي شارك بها حازم في نهاية المباراة الماضية لفريقه أمام إنبي.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: حمدي النقاز، محمو علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.
خط الوسط: حازم إمام، فرجاني ساسي.
خط وسط متقدم: أوناجم، بن شرقي، أحمد سيد "زيزو"
مهاجم: مصطفى محمد
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