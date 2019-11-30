تعرف على موعد وآلية إجراء قرعة يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تجرى مراسم حفل قرعة بطولة أمم أوروبا "يورو" 2020، اليوم السبت، في العاصمة الرومانية بوخارست، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر.

وتقام بطولة "يورو 2020" في 12 مدينة أوروبية مختلفة للمرة الأولى، بعد تأهل 20 منتخباً بشكل رسمي، من أصل 24 منتخب سيشاركون في البطولة.

وكان تم رفع عدد المنتخبات في البطولة إلى 24 منتخباً منذ نسخة 2016 التي توجت بلقبها البرتغال بعد التغلب على منتخب فرنسا في المباراة النهائية.

وتأهل كلاً من منتخبات بلجيكا، إيطاليا، إنجلترا، ألمانيا، إسبانيا، أوكرانيا، فرنسا، بولندا، سويسرا، كرواتيا، هولندا، روسيا، البرتغال، تركيا، الدنمارك، النمسا، السويد، جمهورية التشيك، ويلز وفنلندا، بالإضافة إلى 4 منتخبات سيتنافسون على المقاعد الأربعة المتبقية خلال الملحق الذي سيُلعب في مارس القادم.

ونستعرض لكم آلية إجراء قرعة يورو 2020 في التقرير التالي:

توزيع المنتخبات المتأهلة

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" توزيع المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة إلى 4 مستويات، وتم هذا التوزيع بناءً على ما حققه كل منتخب في التصفيات المؤهلة للبطولة، من حيث احتساب عدد النقاط، ثم فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة والأهداف خارج الأرض، وعدد المباريات التي فاز فيها المنتخب المتأهل، وعدد المباريات التي فاز فيها المنتخب المتأهل خارج الأرض.

وسيتم توزيع الـ24 منتخباً على 6 مجموعات، بحيث تحتوي كل مجموعة على 4 منتخبات، وتم توزيع المنتخبات المستضيفة للبطولة البالغ عددها 9 منتخبات مسبقاً على المجموعات.

تصنيف المنتخبات

المستوى الأول: بلجيكا، إيطاليا، إنجلترا، ألمانيا، إسبانيا، أوكرانيا.

المستوى الثاني: فرنسا، بولندا، سويسرا، كرواتيا، هولندا، روسيا.

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المستوى الثالث: البرتغال، تركيا، الدنمارك، النمسا، السويد، جمهورية التشيك.

المستوى الرابع: ويلز، فنلندا، الفائز من الملحق الأول، الفائز من الملحق الثاني، الفائز من الملحق الثالث، الفائز من الملحق الرابع.

المنتخبات التي تلعب في الملحق

سيتنافس 16 منتخباً على المقاعد الأربعة المتبقية في البطولة خلال شهر مارس المقبل، وتم توزيع المنتخبات إلى 4 مسارات، بحيث يخوض كل 4 منتخبات مباراتين بنظام خروج المغلوب، من ثم يتأهل الفائز من كل مسار.

وستكشف القرعة عن مكان تواجد كل منتخب سيتأهل من الملحق، وتتواجد جميع المنتخبات في الملحق بالمستوى الأخير.

المسار الأول: آيسلندا ورومانيا - المجر وبلغاريا.

المسار الثاني: البوسنة والهرسك وأيرلندا الشمالية - سلوفاكيا وإيرلندا.

المسار الثالث: أسكتلندا وإسرائيل - صربيا والنرويج.

المسار الرابع: جورجيا وبيلاروسيا - مقدونيا الشمالية وكوسوفو.