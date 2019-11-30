الأهلي يعود من تونس.. وأشعة لمعلول لمعرفة قوة إصابته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عادت بعثة النادي الأهلي، صباح اليوم السبت للأراضي المصرية، بعد التواجد في تونس الأيام الماضية لملاقاة النجم الساحلي التونسي.

وخسر الأهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في مباراة الجولة الأولى لمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن علي معلول المدافع الأيسر للفريق، سوف يخضع للأشعة عصر اليوم السبت للاطمئنان على حالته ومعرفة مدى قوة اصابته.

ولم يكمل معلول مباراة الأهلي والنجم الساحلي بعدما تعرض للإصابة في العضلة الضامة.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته صباح غدا الأحد استعدادا لمباراة بني سويف بدور الـ32 لمسابقة كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل بملعب استاد القاهرة.