محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
عادت بعثة النادي الأهلي، صباح اليوم السبت للأراضي المصرية، بعد التواجد في تونس الأيام الماضية لملاقاة النجم الساحلي التونسي.
وخسر الأهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في مباراة الجولة الأولى لمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن علي معلول المدافع الأيسر للفريق، سوف يخضع للأشعة عصر اليوم السبت للاطمئنان على حالته ومعرفة مدى قوة اصابته.
ولم يكمل معلول مباراة الأهلي والنجم الساحلي بعدما تعرض للإصابة في العضلة الضامة.
ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته صباح غدا الأحد استعدادا لمباراة بني سويف بدور الـ32 لمسابقة كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل بملعب استاد القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعود من تونس.. وأشعة لمعلول لمعرفة قوة إصابته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.