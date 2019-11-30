صحيفة برتغالية: كهربا وقع للأهلي.. وهذا موعد إعلان الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

قالت صحيفة "ojogo" البرتغالية إن محمود عبد المنعم "كهربا" نجم ديسبورتيفو آفيش البرتغالي وقع للنادي الأهلي، ويتنظر في مصر لإتمام الصفقة.

وأضافت الصحيفة البرتغالية واسعة الانتشار أن كهربا سينتقل إلى صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

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وعاد إلى مصر خلال فترة التوقف الدولي بعد استدعائه من قبل منتخب مصر للمشاركة في مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وتخلف نجم الزمالك السابق عن العودة لناديه البرتغالي. ونفى في وقت سابق أمير توفيق لمصراوي الحصول على توقيع كهربا ولكنه لم ينفِ التفاوض مع اللاعب.

كان النادي البرتغالي أعلن تعاقده مع كهربا، يوليو الماضي، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين حتى يونيو 2021.