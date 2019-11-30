تعرف على موعد ومعلق والقناة الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يفتتح الزمالك مشواره بمجموعات دوري أبطال أفريقيا بمواجهة مازيمبي خارج الأرض في الثالثة عصر اليوم السبت.
وتقام المباراة في افتتاح مباريات المجموعة الأولي التى تضم أيضاَ أول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي اللذين سيلعبان الساعة السادسة من مساء اليوم.
وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق علي محمد علي.
كان الزمالك قد خسر مباراته السابقة في الدوري أمام إنبي بهدف نظيف ليتأخر للمركز الرابع.
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