شاهد.. مباراة نيو كاسل يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بثا مباشرا لمباراة نيو كاسل يونايتد ومانشستر سيتي، والتي تنطلق في الثانية والنصف عصراً على ملعب سانت جيمس بارك، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث مانشستر سيتي لتحقيق الإنتصار لمواصلة مطاردة ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل السيتي المركز الثالث برصيد 28

نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليستر صاحب المركز الثاني، و 9 نقاط عن ليفربول الذي ينافسه على الصدارة.

ويأمل السيتي في تحقيق الفوز منتظراً أي تعثر لليفربول، يمنحه فرصة تقليص فارق النقاط، خاصة في ظل تلاحق المباريات القوية على الريدز والذي قد يجعله يفقد نقاط.

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ومن الناحية الأخرى فإن نيو كاسل يحتل المركز الرابع عشر، برصيد 15 نقطة، ويحتاج الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تجنبًا لتدهور مركزه في ترتيب الدوري الإنجليزي خاصة مع تقارب النقاط الواضح من المركز الـ 12 وحتى الـ 17.

وكانت المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين، إنتهت بفوز نيو كاسل بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ 24 من مباريات الموسم الماضي للدوري الإنجليزي، وأقيمت على ملعب سانت جيمس بارك.

شاهد مباراة نيو كاسل يونايتد ومانشستر سيتي