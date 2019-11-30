شاهد.. مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، التي تنطلق في الثانية عصرا، على ملعب مينديزوروز، في إفتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".
يدخل ريال مدريد اللقاء باحثًا عن مواصلة نتائجه الجيدة بعد فترة من تذبذب لنتائج، قبل أن يتمكن الفريق الملكي منالدخول لدائرة المنافسة على لقب الدوري الإسباني، حيث يحتل الريال المركز الثاني في الترتيب برصيد 28 نقطة، متأخراً عن برشلونة المتصدر بفارق الأهداف فقط.
وبدأ ريال مدريد في إستعادة توازنه على مستوى الدوري المحلي، ودوري أبطال أوروبا، لتحقيق نتائج إيجابية، وهو ما يسعى زين
وعلى الجانب الأخر فإن ألافيس يحتل المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، ومع صعوبة اللقاء إلا أن الفريق سيحاول إستغلال إقامتها على ملعبه لنحقيق نتيجة التعادل على الأقل ليواصل البقاء في منتصف الجدول دون الاقتراب من دوامة الهبوط.
وأعلن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي عن تشكيل ريال مدريد لخوض المباراة، والذي شهد عودة جاريث بيل وإستمرار تواجد إيسكو.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس
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