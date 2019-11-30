بعثة الزمالك تتحرك إلى ستاد مازيمبي

تحركت، منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مقر إقامتها في الكونغو إلى ملعب مازيمبي. إقامتها في الكونغو إلى ملعب مازيمبي. وذلك استعدادا لمواجهة الفريق الكونغولي والمقرر لها الثالثة عصر اليوم بافتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا .

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