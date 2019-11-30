زيدان يعتمد على إيسكو في تشكيل ريال مدريد أمام ألافيس

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الذي سيخوض مواجهة ديبورتيفو ألافيس، في الثانية عصر اليوم السبت، على ملعب مينديزوروزا في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل استمرار تواجد الإسباني إيسكو في التشكيل الأساسي، بعد مشاركته مع ريال مدريد في مواجهة باريس سان

جيرمان، بدوري أبطال اوروبا يوم الثلاثاء الماضي، كما دفع المدرب الفرنسي بالمدافع إيدير ميليتو كبديل لرافائيل فاران الغائب بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى : الفونسي اريولا

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الدفاع: إيدير ميليتو، داني كارفاخال، سيرجيو راموس، مارسيلو

الوسط: توني كروس، كاسيميرو، إيسكو، لوكا مودريتش

الهجوم: كريم بنزيما، جاريث بيل

يدخل ريال مدريد اللقاء باحثًا عن مواصلة نتائجه الجيدة بعد فترة من تذبذب لنتائج، قبل أن يتمكن الفريق الملكي من الدخول لدائرة المنافسة على لقب الدوري الإسباني، حيث يحتل الريال المركز الثاني في الترتيب برصيد 28 نقطة، متأخراً عن برشلونة المتصدر بفارق الأهداف فقط، وعلى الجانب الآخر فإن ألافيس يحتل المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.