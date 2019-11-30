تعرف على نتائج إنتخابات نادي 6 أكتوبر

أعلن نادي 6 أكتوبر نتيجة إنتخابات مجلس الإدارة للدورة 2019/ 2023. وشهدت الإنتخابات فوز عبد الناصر خطاب بمنصب الرئيس بواقع 3473 صوت، بينما حصل حسام يونسعلى منصب النائب 3323، ومحمد فوزي أمين للصندوق بينما حصل حسام يونسعلى منصب النائب 3323، ومحمد فوزي أمين للصندوق وجاءت باقي النتائج كالتالي:

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