الأهلي يدرس تقديم شكوى رسمية ضد حكم مباراة النجم الساحلي للكاف

يدرس النادي الأهلي تقديم شكوى رسمية للاتحاد الافريقى ضد الحكم البتسواني جوشوا بوندو بسبب الأخطاء الفادحة التى إرتكبها في مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي مساء أمس الجمعة باستاد رادس في الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا والتى خسرها الأهلى بهدف نظيف.

وأعد الأهلى سى دى يتضمن الأخطاء التحكيمية

التى ارتكبها الحكم البتسوانى طوال اللقاء بداية من طرد أيمن أشرف غير المبرر ونهاية بالقرارات العكسية طوال المباراة والتى أثرت على الفريق واغفاله احتساب ضربة جزاء للأهلى بعدما لمست الكرة يد لاعب النجم الساحلى فى منطقة مرماه, خاصة أنها ليست المرة الأولى التى يتعرض لها لظلم تحكيمى فى البطولات الإفريقية وتعيين حكام ليسوا على مستوى المسئولية.

اتفق جميع خبراء التحكيم في مصر بل وفي جميع استوديوهات التحليل التى أعقبت المباراة على أن الحكم البتسواني فعل كل شيء من أجل فوز النجم الساحلي وكان له ما أراد فقد أقدم على جميع التصرفات الغريبة والمُثيرة بشكل يستحق معه وقفة من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف".