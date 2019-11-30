صحيفة برتغالية: كهربا وقع للأهلي

كشفت صحيفة أوجوجو البرتغالية عن توقيع محمود كهربا لاعب فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي للنادي الأهلي.

وأكدت الصحيفة أن كهربا انقطع عن تدريبات فريقه بعد توقيعه للأهلي موضحة أن أفيس سيتقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وكان كهربا يلعب ضمن صفوف الزمالك قبل ان يقرر الرحيل عن صفوف الفريق، بعد

الدخول في عدد من الأزمات مع النادي، ليتوجه إلى الإحتراف الخارجي بالبرتغال.

ورغم توجه كهربا إلى البرتغال، إلا أن العديد من الأنباء كانت تداول توقيعه للنادي الأهلي، وإنه سيكون أحد المنضمين إلى القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل.

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ولم يقم اللاعب أو الأهلي بنفي الأنباء أو إثباتها، وهو ما جعل الجماهير تتأكد من إحتمالية إقتراب كهربا من صفوف القلعة الحمراء.

قبل أن تقوم الصحيفة البرتغالية، بالكشف أن كهربا بالفعل وقع للإنضمام لصفوف الأهلي، ولكن دون إعلان رسمي.

وفي حالة إنضمام كهربا للأهلي فإن الصفقة ستدخل ضمن اللاعبين الذين خطفهم الفريق الأحمر من الزمالك، وكان أخرهم مؤمن زكريا، وهي الصفقات التي تثير إهتمام جماهير قطبي الكرة المصرية.