اتحاد اليد ينشر مواعيد مباريات اليوم

نشر الاتحاد المصري لكرة اليد، جدول مباريات، اليوم السبت، لدوري اليد رجال ومرتبط 2000، وعمومي سيدات وناشئات وناشئي 2006. السبت، لدوري اليد رجال ومرتبط 2000، وعمومي سيدات وناشئات وناشئي 2006. وجاء جدول المباريات كالتالي:

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