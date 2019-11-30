رياضة | تشكيل ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس.. عودة جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس.. عودة جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويخوض الفريق الملكي مباراة اليوم في غياب عدد من لاعبيه بسبب الإصابة أمثال إيدين هازارد ورفائيل فاران وخاميس رودريجيز، ولوكاس فاسكيز.
ويأمل زيدان في قيادة فريقه لتحقيق الفوز أمام ألافيس من أجل الانفراد ولو مؤقتًا بصدارة الترتيب، بانتظار موقعة غريمه برشلونة أمام أتلتيكو مدريد غدًا.
وشهد تشكيل ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس إشراك زيدان الويلزي جاريث بيل لأول مرة منذ 56 يومًا، كما دفع زيدان بالحارس أريولا بدلا من كورتوا.
تشكيل ريال مدريد ضد ألافيس
حراسة المرمى: أريولا
خط الدفاع: كارفخال - ميليتاو - راموس - مارسيلو
خط الوسط : كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس - إيسكو
خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيما
أما البدلاء: كورتوا - فالفيردي - يوفيتش - أودريوزولا - ميندي - فينيسيوس جونيور - رودريجو.