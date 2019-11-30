رياضة | رعب في الأهلي بعد الحصول على توقيع كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رعب في الأهلي بعد الحصول على توقيع كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، المحامي السويسري مونتيري، للاستفسار منه عن قانونية التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأتي مخاطبة الأهلي للمحامي السويسري، قبل تفعيل التعاقد رسميًا مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو البرتغالي، خوفًا من الوقوع في أي عقوبات حال عدم سلامة موقف التعاقد مع اللاعب.

وأكد المحامي مونتيري، أن موقف المارد الأحمر سليم وبعيد عن نزاع اللاعب وناديه السابق الزمالك، خاصةً بعد الحصول على بطاقة مؤقتة واللعب في البرتغال، وأن العقوبة التي من الممكن أن يتم توقيعها ستطول اللاعب فقط وهي دفع غرامة مالية بنسبة محددة من قيمة عقده مع الزمالك ناديه السابق.

وكان النادي الأهلي، حصل على توقيع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم على أن يحصل النادي البرتغالي على مبلغ 450 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي.

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وقرر كهربا، فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء مطلع الموسم الجاري، بدعوى عدم قانونية عقده الجديد، بعد تأخر الزمالك في توثيقه بالاتحاد المصري أكثر من ثلاث أشهر وهي المدة القانونية لتفعيل تمديد وتجديد العقود من تاريخها.

وتقدم الزمالك، بشكوى رسمية ضد اللاعب في الاتحاد الدولي "فيفا"، والذي قرر بدوره استخراج بطاقه دولية مؤقتة للاعب للمشاركة بها لحين انتهاء النزاع بينه وبين ناديه السابق.

على جانب آخر يستعد النادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر لمواجهة بني سويف الثلاثاء المقبل في كأس مصر، قبل أن يستضيف الهلال السوداني، يوم الجمعة المقبلة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.