رياضة | الأهلي يستعد غدا لمباراة بني سويف في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعد غدا لمباراة بني سويف في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته في الحادية عشرة صباح غدٍ على ملعب التتش بالجزيرة.

ويبدأ الأهلي غدا استعداده لمواجهة بني سويف المقرر لها يوم 3 ديسمبر المقبل في مسابقة كأس مصر.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من تونس عقب خوض مباراة النجم الساحلي التونسي أمس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي بهدف نظيف مساء أمس أمام النجم الساحلي في المباراة التي أقيمت على ستاد رادس بالجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.