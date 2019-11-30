رياضة | عاجل.. صدمة للأهلي في مدة غياب علي معلول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صدمة للأهلي في مدة غياب علي معلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي شبح الغياب لمدة شهر بسبب الإصابة في العضلة الضامة في مباراة النجم الساحلي التونسي التي انتهت بهزيمة القلعة الحمراء بهدف نظيف في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويجرى علي معلول أشعة لتحديد حجم الإصابة وكانت المؤشرات الأولية تشير لتعرضه لتمزق فى العضلة لعدم قدرته على استكمال اللقاء.

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ووصلت بعثة الأهلي بعد مواجهة النجم الساحلي في رادس في المجموعة الثانية التى تضم أيضاً الهلال السودانى وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.