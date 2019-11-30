رياضة | قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم.. مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر zamalek youtube

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم.. مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر zamalek youtube والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير كرة القدم العربية والإفريقية مباراة قوية ومنتظرة اليوم تجمع بين نادي الزمالك ونادي مازيمبي الكونغولي الذى سيستضيف المارد الأحمر علي ملعبه ووسط جماهيره ضمن مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 فى لقاء قوي ومنتظر بين الفريقين علي ملعب مازيمبي فى اللقاء الأول ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

يستضيف ملعب مازيمبي مباراة الفريق الكونغولي أمام الزمالك فى اللقاء الأول لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا فى لقاء سينطلق الساعة الثااثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرا بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت الإمارات والثانية بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

يحل الزمالك ضيف علي فريق مازيمبي فى اللقاء الأول من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا فى لقاء سينطلق الساعة الثااثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرا بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت الإمارات والثانية بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، لذلك يسعي الجميع للحصول على جهاز بي إن سبورت لمشاهدة كافة المباريات.

ولكن هناك العديد من القنوات المفتوحة التى ستذيع اللقاء عبر قنواتها عبر الأقمار الصناعية المختلفة، لذلك يحرص الخليج 365 الرياضي على عرض كافة القنوات التى ستنقل لقاء الزمالك ومازيمبي اليوم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي ببطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم:-

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

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قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.