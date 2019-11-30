رياضة | رسالة ماليك إيفونا للأهلي بعد الخسارة أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة ماليك إيفونا للأهلي بعد الخسارة أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الجابوني ماليك إيفونا مهاجم سانتا كلارا البرتغالي رسالة إلى النادي الأهلي بعد الخساة بهدف نظيف من فريق النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

وكتب ماليك إيفونا عبر حساب على تويتر "سيظل الأهلى عائلة قوية مهما حدث" في إشارة إلى ضورة تجاوز الهزيمة.

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وخسر الأهلي باستاد رادس بهدف ياسين الشيخاوي ليحتل المركز الرابع فى المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي تضم أيضًا الهلال السودانى وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوى.