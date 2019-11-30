اونلاين | KOOORA GOA - يوتيوب مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس بث مباشر SUPER REAL يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش ريال مدريد NOW

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" خدمة مشاهدة مياارة ريال مدريد ذد الافيس في الدوري الاسباني yalla shoot live يستعد نادي ريال مدريد الإسباني real madridلمواجهة نظيره نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني اليوم السبت 30 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني la liga الممتاز.

وستلعب مباراة نادي ريال مدريد kora on line ضد نظيره نادي ديبورتيفو ألافيس اليوم في بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة KORA LIVE والثالثة عصرا بتوقيت السعودية على ملعب مينديزوروزا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألافيس اليوم في الدوري الإسباني

وستذاع مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي ديبورتيفو ألافيس اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 3" بتعليق خليل البلوشي.بث مباشر لمباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي ديبورتيفو ألافيس اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yalla Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي ديبورتيفو ألافيس اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

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ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإسباني الممتاز

ويتواجد نادي ريال مدريد KORA LIVE في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

فيما يتواجد نادي ديبورتيفو ألافيس KORA ONLINE في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.kora live

تابع بث مباشر مباريات الدوري الاسباني بروابط بث تناسب جميع السرعات KOORA GOAL، حيث تنطلق أحداث المواجهة القوية بين ألافيس وريال مدريد في تمام الساعة الثانية عصرًا بتوقيت مدينة ا لقاهرة، والثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت مدينة أبوظبي اليوم السبت 30 – 11 – 2019، وستقام المباراة علي ملعب مينديزوروتزا معقل فريق ألافيس، تابع بث مباشر YALLA SHOOT مباريات LA LIGA بدون تقطيع LIVE.

ترتيب ريال مدريد وألافيس في الدوري الاسباني KOOORA 4 HD:

متابعة بث مباشر KORA ONLINE مباريات الدوري الاسباني، حيث يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 28 نقطة متأخرًا