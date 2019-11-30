اونلاين | شووت – bein CITY SPORT مشاهدة مباراة مانشستر سيتي بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول 7SRY يلا كورة رابك ماتش مانشستر سيتي NOW

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مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بث مباشر، وسوف يدخل فريق نيوكاسل يونايتد مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق نيوكاسل يونايتد في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق نيوكاسل يونايتد في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

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تابع لايف مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل مباشر، حيث يدخل فريق مانشستر سيتي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل في مباراتين.

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معرفة موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : سوار الذهب

الساعة : 2:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 3:30 مساء بتوقيت السعودية