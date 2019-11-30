اونلاين | شووت NOW مشاهدة مباراة مان سيتي ونيوكاسل بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف bein SPORT رابط ماتش مانشستر سيتي NOW LIVE

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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد السبت 30/11/2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل فريق مانشستر سيتي ضيفاً على نظيره فريق نيوكاسل يونايتد في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتُقام مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية.

وتُنقل مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بث مباشر اليوم عبر الإنترنت مصر لنقل المباريات، ويدخُل فريق مانشستر سيتي المباراة ساعياً لتحقيق الفوز في الجولة الرابعة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يسعى فريق نيوكاسل يونايتد لمحاولة تحقيق الفوز أيضاً في الجولة الرابعة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما في يوم السبت.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث تُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الثانية، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.