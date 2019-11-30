اونلاين | رابط يلا شوت live: مشاهدة مباراة الوداد واتحاد الجزائر بث مباشر KORA STAR جول العرب ماتش الوداد اليوم بدون تقطيع NOW

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تعرف علي موعد مباراة الوداد وإتحاد الجزائر اليوم

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البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1

معلق المباراة : محمد بركات

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية