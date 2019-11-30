اونلاين | كورة لايف MATCH Morinho مشاهدة مباراة توتنهام وبورنموث بث مباشر KORA STAR كورة اونلاين NQW رابط ماتش توتنهام bein SPORT

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توتنهام كان الأكثر أستحواذاً علي الكرة وعلي الرغم الرغم من ذلك لم ينجح في تشكيل شكل هجومي منظم فقط يتم الأعتماد علي المهارات الفردية للثنائي لوكاس مورا وسون هيونغ وذلك بسبب تضيق المساحات من جانب فريق وست هام يونايتد أيضاً توتنهام فعاليتة الهجومية من منطقة الأطراف تعتبر ضعيفة للغاية وذلك بسبب ضعف القدرات الهجومية للظهيرين بالإضافة بالإضافة إلي ضعف المساندة الهجومية من جانب وسط ميدان توتنهام لذلك كان من الأفضل أن يتم الأعتماد علي موسى سيسوكو لاعب وسط الميدان الذي يقوم بالتحرك بشكل دائم في منطقة الطرف الأيمن.

الشوط الأول بالنسبة توتنهام تحت قيادة جوزية مورينيو لم يظهر العامل التكتيكي بصورة كبيرة ولكن كان هناك حرية في التحرك بدون قيود وبالتحديد للدولي الكوري الجنوبي سون هيونغ الذي كان يقوم في بعض الأحيان بالتحرك في منطقة العمق بين الخطوط ولكن بصورة عامة الشوط الأول لم يظهر علي توتنهام بصمات واضحة للمدرب البرتغالي جوزية مورينيو ولكن بالطبع التأثير المعنوي الإيجابي قد ظهر بصورة واضحة علي الفريق أيضاً النقطة التي قد أعطت أفضلية واضحة لفريق توتنهام هو ضعف الأداء الدفاعي لفريق وست هام يونايتد وبالإخص الظهير الأيمن ريان فريدريكس.

بداية شوط اللقاء الثاني لم تشهد تغيرات من جانب فريق توتنهام الذي بدأ الشوط الثاني بتسجيلة الهدف الثالث ولكن مانويل بلجريني المدير الفني لفريق وست هام يونايتد هو من قام بأول التغيرات بخروج فيليبي أندرسون ودخول ميكائيل أنطونيو بالإضافة إلي خروج اللاعب الأوكراني أندري يارمولينكو ودخول بابلو فورنالس القادم من فياريال الإسباني تلك التعديلات تؤكد علي الرغبة الهجومية من جانب المدرب الإيطالي المخضرم مانويل بلجريني الحال لا ينطبق علي جوزية مورينيو الذي قد أكتف بتحقيق هدفين بالشوط الأول وهدف في بداية شوط اللقاء الثاني لذلك سنجد أن توتنهام قد ترك عملية الأستحواذ لفريق وست هام بالإضافة إلي التكتل الدفاعي في وسط ميدانة وقد ترتب علي ذلك سهولة وصول وست هام يونايتد لمنطقة جزاء توتنهام.