اونلاين | رابط قناة bein SPORT مشاهدة مباراة توتنهام وبورنموث بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش توتنهام يلا شوت NOW اونلاين

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نتابع سوياً مباراة توتنهام وبورنموث بث مباشر بالجولة الرابعة عشر بالدوري الإنجليزي وسيبحث توتنهام الليلة عن تحقيق أنتصارة الثالث علي التوالي تحت قيادة مديرة الفني الجديد البرتغالي جوزية مورينيو الذي نجح في قيادة فريقة الجديد إلي العودة إلي الأنتصارات بتحقيق الفوز بثلاثية علي حساب وست هام يونايتد بالجولة الثالثة عشر بالدوري الإنجليزي وقد واصل توتنهام أنتصاراتة وتألقة تحت قيادة مورينيو بتحقيق الفوز برباعية علي حساب أوليمبياكوس اليوناني بالجولة الخامسة بدور المجموعات بدور أبطال أوروبا.

توتنهام خاض مواجهة وست هام يونايتد بالقوة الضاربة ولكن كانت المفأجاة هو الأعتماد علي اللاعب الإنجليزي إيريك داير بجوار هاري وينكس يذكر أن إيريك داير قد شارك بصورة أساسية خلال مواجهتين فقط الأولي أمام برايتون بالجولة الثامنة المواجهة التي قد حسمها برايتون بثلاثية نظيفة أيضاً قد شارك خلال مواجهة شيفيلد يونايتد بالجولة الثانية عشر وقد أنتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي لذلك يعتبر الأعتماد علي إيريك داير المفأجاة الوحيدة للبرتغال جوزية مورينيو بتشكيل السبيرز.

مانويل بلجريني قد أعتماد علي الشكل الخططي 4-4-1-1 وذلك من أجل تضيق المساحات وتصدير أزمة لفريق توتنهام في عملية الخروج بالكرة وبالفعل ولكن بما أن فريق توتنهام يعتمد علي الرسم الخططي 4-2-3-1 فلم يكن لدية مشاكل في الخروج بالكرة والوصول لمنطقة جزاء الخصم وذلك من خلال تحركات ديلي ألي الرائعة بين الخطوط وما ساعدة علي ذلك التمركزات الخاطئة من جانب رباعي خط وسط ميدان وست هام يونايتد.

من ضمن الحلول التي لجأ لها توتنهام حتي لا يكون لدية مشكلة في الخروج بالكرة هو تحرك هاري كين في بعض الأحيان في منطقة العمق الدفاعي لفريق وست هام يونايتد الحال كذلك ينطبق علي ثنائي الأطراف لوكاس مورا وسون هيونغ وذلك بالإضافة إلي إعطاء الظهير الأيمن الدولي الإيفواري سيرجي أورير حرية التقدم للجانب الأمامي مع ثابت دفاعي للظهير الأيسر بن دافيس الذي كان يقوم في بعض الأحيان بالدخول في منطقة العمق وذلك في الحال الهجومية لفريق توتنهام من أجل التغطية الدفاعية علي التقدم الهجومي من جانب ثنائي وسط ميدان توتنهام إريك داير وهاري وينكس.