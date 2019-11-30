اونلاين | كورة لايف TODAY SUADI ARABIA مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش السعودية PLUS NOW بدون تقطيع WO

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف TODAY SUADI ARABIA مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش السعودية PLUS NOW بدون تقطيع WO والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين بث مباشر اليوم السبت 30 نوفمبر 2019 لكل الجماهير الراغبة في مشاهدة تلك المباراة الهامة في كأس الخليج العربي، حيث ستكون مباراة السعودية اليوم السبت في كأس الخليج منقولة على قنوات مفتوحة فضائية مجانية، مباراة الأخضر اليوم في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس الخليج، وتقام على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين

كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة مباراة السعودية والبحرين اليوم السبت في خليجي 24 عبر عدة قنوات مفتوحة، حيث ستكون مباراة السعودية منقولة على قناة bein sports المفتوحة مع المعلق الرياضي التونسي المعروف عصام الشوالي، كما تذيع المباراة قناة الكأس الأولى المفتوحة مع المعلق الرياضي العُماني خليل البلوشي، كما ستكون منقولة على قناة الكويت الرياضية وعُمان الرياضية.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الغير مشفرة الناقلة لمباراة السعودية والبحرين اليوم على النايل سات هو 12765 عمودي، وتردد قناة الكأس الأولى المفتوحة على النايل سات هو 11919 أفقي، يذكر أن منتخب السعودية بدأ كأس الخليج بخسارة غير متوقعة أمام الكويت بنتيجة 0-3، لكن مدرب السعودية هيرفي رينارد أكد أن الوضع سيتغير بالنسبة للأخضر في باقي مباريات البطولة، حيث سيعود للتشكيلة الأساسية للمنتخب السعودي لاعبي نادي الهلال، تبدأ المباراة عند الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت دبي.