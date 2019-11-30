اونلاين | رابط live مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر "يلا شوت الجديد" kora live رابط ماتش السعودية live

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يواجه منتخب السعودية نظيره البحرينى في الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي في نسختها الرابعة والعشرين ” خليجي 24 ” المقامة حاليا في قطر. وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة ، السابعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والأردن.

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برئاسة مدربه الفرنسي ، هيرفي رينارد ، لملاقاة البحرين في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات بكأس الخليج العربي 24 مساء السبت على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

بداية مخيبة لكلا المنتخبان في خليجي 24 ، حيث خسر الأخضر بثلاثية مقابل هدف أمام الكويت ، في حين تعادل البحرين سلبيا أمام ، حاملة اللقب ، عمان ، ليتواجدا في المركزين الثالثة والرابعة من ترتيب المجموعة الثانية.

و يسعى الأخضر السعودي لتعويض الإخفاق في الجولة الأولى بالسقوط بثلاثية لهدف أمام الأزرق الكويتي بالفوز على البحرين وحصد النقاط الثلاث لإنعاش آماله في التأهل لنصف النهائي.

وتبحث السعودية عن فوز غائب منذ خمس سنوات على شقيقتها البحرين عندما يلتقي المنتخبان مساء اليوم في خليجي 24.

و رغم التفوق التاريخي للسعودية على البحرين في اجمالي عدد المواجهات بينهما ، إلا أن الأخضر السعودي لم يعرف طريق الفوز على منافسه منذ خمس سنوات.

و لعب المنتخبان من قبل 35 مرة ، فازت السعودية 17 مقابل 7 انتصارات للبحرين و 11 تعادلاً بين الفريقين.

و لم تفز السعودية على البحرين منذ خليجي 22 في السعودية ، في نوفمبر 2014 بثلاثية دون رد ، و منذ ذلك الحين لعب المنتخبان مرتين فازت البحرين في الأولى برباعية لهدف في 2014 و تعادلا سلبيا في أغسطس الماضي في بطولة اتحاد غرب آسيا.

و من المقرر أن تنقل المباراة عبر القنوات التالية:

بي إن سبورتس إتش دي المفتوحة.

بي إن سبورتس إتش دي 8.

السعودية الرياضية إتش دي المفتوحة

عمان سبورت المفتوحة إتش دي.

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العراقية الرياضية إتش دي المفتوحة.

الكويت الرياضية إتش دي المفتوحة.

الأردنية الرياضية المفتوحة.

البحرين سبورت إتش دي المفتوحة.

و من المتوقع أن تلعب السعودية بتشكيلة مكونة من :

في حراسة المرمى : فواز القرني.

في خط الدفاع : ، سعود عبدالحميد ، زياد الصحفي ، حسن تمبكتي ، و خبراني .

في خط الوسط : سلطان الغنام ، عبدالإله المالكي ، تركي العمار ، يحيى الشهري.

في خط الهجوم : عبدالعزيز البيشي و فراس البريكان.

أما البحرين فقد تلعب بالتشكيل التالي:

و تلعب السعودية بالأسماء التالية : فواز القرني ، ،

في حراسة المرمى : سيد علوي.

في خط الدفاع : سيد علي، سيد باقر، أحمد نبيل، راشد الحوطي.

في خط الوسط : علي حرم ، علي مدن ، جاسم الشيخ ، كميل الأسود و مهدي حميدان.

في خط الهجوم : محمد الرميحي.