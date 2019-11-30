اونلاين | يلا KORA مشاهدة مباراة الترجي والرجاء البيضاوي بث مباشر YALLA Turgi كورة لايف اونلاين bein SPORTS ماتش الترجي NOW

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سيواجه مساء يوم السبت 30 نوفمبر 2019 من الشهر الجاري نادي الرجاء الرياضي نظيره الترجي الرياضي التونسي وذالك في تمام الساعة 20:00 مساءً بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس، على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس والذي يقع في مدينة الدار البيضاء في المغرب العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية تم بنائه في عام 1955م. هذه المقابلة ستكون برسم مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الرجاء الرياضي ضد الترجي الرياضي والقنوات الناقلة في الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقي يوم السبت 30 نوفمبر 2019

لا شك أن محبي الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى مشجعي نادي الرجاء وأيضاً انصار نادي الترجي الرياضي، بفارغ صبرهم ينتظرون وبدون شك هم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد المباراة، إضافة إلى القنوات الناقلة

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موعد مباراة الرجاء والترجي

مباراة الترجي الرياضي ضد الرجاء البيضاوي والقنوات الناقلة

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذه المقالة جميع التفاصيل التي تخص موعد مباراة الترجي الرياضي والرجاء، بالاضافة إلى آخر تحضيرات لكلا الفريقين في مسابقة دوري أبطال أفريقيا

يذكر أن هذه المباراة ستجرى على أرضية ستاد المركب الرياضي محمد الخامس.

ومن المقرر ان تنطلق مباراة النادي البيضاوي المغربي ونادي النصر الليبي تحديداً في تمام الساعه الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:00 مساءً بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس.سوف تكون مباراة الرجاء البيضاوي ضد المكشّخة منقولة بشكل حصري عبر قناة (لم يعرف بعد) فيما سيكون معلق المباراة هو (لم يدرج بعد)