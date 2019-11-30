اونلاين | كورة ستار - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر STAR SALAH كورة لايف جول ليفربول يوتيوب بلس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة ستار - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر STAR SALAH كورة لايف جول ليفربول يوتيوب بلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم يلا شوت 2019/11/30 الدوري الانجليزي ، يدخل فريق الليفر بمشاركة النجم المصري والعالمي محمد صلاح ، بعد أن حقق فريق ليفربول أفضل نتائج للفريق في الأعوام السابقة ، بعد خوص 13 لقاء بدون هزيمة في الدوري الحالي ، وتعادل وحيد من بدأ الدوري ليكون الليفر في صدارة ترتيب الدوري الأنجليزي.

مباراة ليفربول وبرايتون .

البطولة : الجولة 14 من عمر الدوري الانجليزي.

القنوات الناقلة : بي ان سبورت (7) .

الملعب : آنفيلد .

المعلق : حسن العيدروس .

التشكيل | 4-4-3

في حراسة المرمى : أليسون بيكر.

Advertisements

في خط الدفاع : فيرجيل فان دايك ، ديان لوفرين ، ترينت اليكسندر أرنولد و أندرو روبرتسون.

في خط الوسط : جورجينو فينالدوم ، جوردان هيندرسون و أليكس أوكسليد تشامبرلين.

في خط الهجوم : محمد صلاح ، ساديو ماني و روبرتو فيرمينو.

موعد لعبة ليفربول وبرايتون بث مباشر :

في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الرياض.

في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القدس.

في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السودان.

في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات.