خليجي 24| الكويت تسعى لتأكيد البداية القوية ضد عمان .. الليلة 

السبت 30 نوفمبر 2019

الكويت

تستكمل اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" ، حيث يرغب المنتخب الكويتي لتأكيد البداية القوية أمام السعودية في الجولة الأولى عندما يواجه نظيره عمان على ملعب ستاد خليفة الدولي.



موعد مباراة الكويت ضد عمان

وتنطلق مباراة الكويت ضد عمان في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الكويت ضد عمان

ومن المقرر أن تتم إذاعة مباراة منتخب الكويت وعمان، عبر شاشة قناتي؛ “بي إن سبورت” بأداء صوتي للمعلق يوسف سيف، و”الكأس” بتعليق خالد الحدي.

عمان تتعادل سلبياً ضد البحرين في الجولة الأولى

وكان المنتخب العماني قد تعادل سلبياً بدون أهداف على ملعب لوخيا في الجولة الأولى ، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس الخليج العربي “خليجي 24” المقامة في قطر.

الكويت تضرب السعودية بثلاثية في خليجي 24

وعلى الجانب الآخر تغلب المنتخب الكويتي على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف للخضر ، على ملعب “عبدالله بن خليفة”، في ثاني مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثانية من دوري كأس الخليج العربي " خليجي 24" .