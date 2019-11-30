تعرف علي المواجهات النارية الغائب عنها ديمبلي 

السبت 30 نوفمبر 2019

اعلن نادي برشلونة عن فترة غياب نجم الفريق الفرنسي "عثمان ديمبلي" والذي تعرض للإصابة في المباراة الماضية أمام بورسيا دورتموند الألماني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال اوروبا الجولة الخامسة .



وأكدت الفحوصات الطبية ان اللاعب يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن، وسيستغرق اللاعب ١٠ اسابيع من أجل العودة للملاعب مرة أخري .

ويفتقد العملاق الكتالوني لخدمات النجم الفرنسي في بعض المواجهات النارية وهي :.

١ديسمبر اتلتيكو مدريد - برشلونة

٧ ديسمبر برشلونة - ريال مايوركا

١٠ ديسمبر برشلونة - الإنتر

١٤ ديسمبر برشلونة - ريال سوسيداد

١٨ ديسمبر الكلاسيكو

٢١ديسمبر برشلونة - الافيس

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٤يناير برشلونة - إسبانيول

٩يناير كأس السوبر

١٢يناير نهائي كأس السوبر

١٩يناير برشلونة -غرناطة

٢٢يناير كأس

٢٦ برشلونة - فالنسيا

٢٩ كأس حال التأهل الي دور ١٦

٢ فبراير برشلونة - ليفانتي

٥ فبراير كأس في حال التأهل الي دور الثمانية

٩ فبراير برشلونة - ريال بيتيس

١٢ كأس حال التأهل للدور نصف النهائي .