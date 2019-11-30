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شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن غياب نجم الفريق ١٠ اسابيع والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
برشلونة
اعلن الموقع الرسمي للفريق الكتالوني غياب نجم الفريق الفرنسي "عثمان ديمبلي " ١٠ اسابيع بعد تعرضه للإصابة في المباراة الماضية امام بروسيا دورتموند في ضمن منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا .
أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها ديمبلي، أنه يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن، والوقت التقريبي لغيابه حوالي 10 أسابيع.
وسيفتقد النادي الكتالوني لخدمات ديمبلي في الكلاسيكو المرتقب يوم ١٨ ديسمبر المقبل ، ومباريات السوبر الاسباني التي سوف تقام في المملكة العربية السعودية ومباريات كأس اسبانيا .
ويستأنف برشلونة رحلة الحفاظ علي لقب الليجا غدا عندما يواجه خصمه العنيد اتلتيكو مدريد في إطار الجولة ال١٥ من منافسات الليجا .
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