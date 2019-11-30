شكرا لقرائتكم ياسر رضوان يبرئ فايلر من خسارة النجم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ياسر رضوان نجم الأهلى السابق فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى كان موفقا فى إختيار تشكيل مواجهة الأحمر أمام النجم الساحلى التى خسرها الأول بهدف مقابل لا شىء فى أول مواجهات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

و وأضاف رضوان أن تشكيل فايلر جاء للعب على الثلاث نقاط أو على الأقل التعادل ، مشيرا إلى أن سوء التحكيم و طرد أيمن أشرف أربك حسابات المدير الفنى

Advertisements

و أشار رضوان إلى أن الفريق الأحمر ظهر متماسكا طوال الـ 90 دقيقة ، مؤكدا على أنه كان قريبا من تحقيق التعادل .

وخسر الأهلى من النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، ليحتل المركز الرابع فى المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلى والهلال السودانى قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوى المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يسقط فيها الاهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بعد 7 إنتصارات رائعة محلياً وأفريقياً .