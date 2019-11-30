شكرا لقرائتكم وليد سليمان .. سر خروج الاهلى من موقعة انلجم الساحلي مبكرا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مسئولو الأهلي أن خروج وليد سليمان لم يكن بداعي الإصابة، ولكن تغييره جاء فنياً بعد اجراء بعض التغييرات داخل أرضية الملعب، عقب طرد المدافع أيمن أشرف المبكر، ليضطر فايلر في نقل أحمد فتحي لمركز قلب الدفاع بدلاً من شغل الجبهة اليمنى، والتي لعب فيها محمد هاني بعد نزوله محل وليد سليمان.
ووصلت بعثة الأهلي للقاهرة قادمة من تونس في تمام الثامنة صباحاً على متن طائرة خاصة ، عقب مواجهة النجم الساحلي التي أقيمت مساء أمس باستاد رادس، فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا للمجموعة الثانية التى تضم أيضاً كلاً من الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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