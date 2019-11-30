شكرا لقرائتكم وليد سليمان .. سر خروج الاهلى من موقعة انلجم الساحلي مبكرا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي الجدل بعد خروجه المبكر، مستبدلاً في مواجهة فريقه للنجم الساحلي التونسي، ليتم الدفع بمحمد هاني بدلاً منه.

وأكد مسئولو الأهلي أن خروج وليد سليمان لم يكن بداعي الإصابة، ولكن تغييره جاء فنياً بعد اجراء بعض التغييرات داخل أرضية الملعب، عقب طرد المدافع أيمن أشرف المبكر، ليضطر فايلر في نقل أحمد فتحي لمركز قلب الدفاع بدلاً من شغل الجبهة اليمنى، والتي لعب فيها محمد هاني بعد نزوله محل وليد سليمان.

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ووصلت بعثة الأهلي للقاهرة قادمة من تونس في تمام الثامنة صباحاً على متن طائرة خاصة ، عقب مواجهة النجم الساحلي التي أقيمت مساء أمس باستاد رادس، فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا للمجموعة الثانية التى تضم أيضاً كلاً من الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وخسر الأهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، وبذلك يحتل الاهلي المركز الرابع في المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي، وتعد هذه هي المرة الأولى التى يسقط فيها الاهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد 7 إنتصارات رائعة محلياً وأفريقياً .