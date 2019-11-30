شكرا لقرائتكم فرج عامر يعلق على حكم مباراة الزمالك ومازيمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن قلقه من مامادو كيتا حكم مباراة الزمالك ومازيمبي، والتي تقام في تمام الثالثة عصراً في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على ملعب الفريق الكونغولي.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: لا أتوقع خيرا من مامادو كيتا حكم مباراة مازيمبي والزمالك.

والتقى الزمالك مع مازيمبي في 6 مواجهات سابقة، انتصر الفارس الأبيض مرة وتعادل مرتين وخسر 3 مرات ، وكان الانتصار الوحيد للزمالك أمام مازيمبي كان في نسخة 2002، وقتها فاز الأبيض 2-0 في القاهرة في نصف النهائي وتأهل للنهائي وحصد اللقب.

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أما فى عام 2014 تحديدا فى 8 أغسطس، بدور المجموعات من دورى الأبطال، فاز مازيمبى على الزمالك بهدف دون رد، وذلك بالكونغو، و فى حين التقى الفريقان بالعودة على استاد الإسكندرية فى 27 يوليو 2014 وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى.