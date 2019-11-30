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شكرا لقرائتكم فرج عامر يعلق على حكم مباراة الزمالك ومازيمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
والتقى الزمالك مع مازيمبي في 6 مواجهات سابقة، انتصر الفارس الأبيض مرة وتعادل مرتين وخسر 3 مرات ، وكان الانتصار الوحيد للزمالك أمام مازيمبي كان في نسخة 2002، وقتها فاز الأبيض 2-0 في القاهرة في نصف النهائي وتأهل للنهائي وحصد اللقب.
أما فى عام 2014 تحديدا فى 8 أغسطس، بدور المجموعات من دورى الأبطال، فاز مازيمبى على الزمالك بهدف دون رد، وذلك بالكونغو، و فى حين التقى الفريقان بالعودة على استاد الإسكندرية فى 27 يوليو 2014 وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى.
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