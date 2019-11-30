زى النهاردة.. الزمالك يحقق أكبر فوز فى تاريخه أوروبياً بخماسية بقيادة حمادة إمام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 30 نوفمبر 1966 حقق فريق الزمالك أكبر فوز فى مواجهاته الأوروبية حينما فاز على فريق وست هام يونايتد بنتيجة 5-1 ، وقتما كان النادى الإنجليزى فى قمة مجده ويلعب بصفوفه ستة من نجوم منتخب إنجلترا على رأسهم بوبى مور.
سجل خماسية الزمالك فى شباك وست هام يونايتد كل من حمادة إمام ثلاثة أهداف هاتريك وطه بصرى هدفاً وعبد الكريم الجوهرى هدفاً.
وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: "سمير محمد على – يكن حسين – أحمد مصطفى – أحمد رأفت – محمود أبورجيله – عبد الكريم الجوهرى – عبد المقصود صلاح “على محسن” – عمر النور – طه بصرى – حماده إمام – أحمد عفت ".
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