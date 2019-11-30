21 يناير قرعة تصفيات كأس العالم 2022.. ومنتخب مصر يترقب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى يوم 21 يناير المقبل قرعة تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف". ويترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري قرعة تصفيات كأس العالم لمعرفة المنتخبات التى سيتواجد بها الفراعنة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 والمقرر إقامته بقطر. ويبدأ منتخب مصر أولى مبارياته بتصفيات كأس العالم فى شهر مارس ثم شهر يونيو المقبل. وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي على تأهل أول كل مجموعة فقط من المجموعات الـ10 على أن يتم إقامة مباراتين بين المنتخبات المتأهلة ليصعد 5 منتخبات أفريقية فقط إلى كأس العالم 2022.

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