مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر الان بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الزمالك فى الثالثة عصر اليوم السبت، فريق مازيمبي الكونغولي، على ملعب "إيريك أطوغو كاستان" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتلقى الزمالك هزيمة مفاجئة خلال مباراته الأخيره أمام إنبي بهدفين مقابل هدف، أحرز هدف الزمالك الوحيد محمود علاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 10 نقاط.

وتضم المجموعة الثانية العديد من الفرق القوية وهم الزمالك، ومازيمبي، زيسكو، بريميرو دي أوجوستو.

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ووصل الزمالك إلى نهائي هذه البطولة عام 2016، لكنه خسر اللقب أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

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