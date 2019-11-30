شكرا لقرائتكم خبر عن هل يهرب الزمالك من لعنة "الزى البديل" بعد خسارة الأهلى من النجم الساحلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره مازيمبى الكونغولى، عصر اليوم السبت، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يتواجد الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

وتقرر ارتداء الزمالك الزى البديل "الأزرق" لأول مرة هذا الموسم، بينما سيلعب الحارس باللون الأخضر، وكان الزى البديل قد صاحب خسارة الأهلى من النجم الساحلى بهدف دون رد فى افتتاح دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث ظهر المارد الأحمر مرتدياً الزى الأسود لأول مرة فهل يتمكن أصحاب الرداء الأبيض من تجاوز هذه العقبة والهروب من لعنة الزى البديل وعدم السقوط فى الفخ مثلما تعرض الأهلى .

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وفشل لاعبو النادى الأهلى فى كسر العقدة المرتبطة بالأندية المصرية أمام نادى النجم الساحلى التونسى داخل تونس بعد الخسارة التى تلقاها الشياطين الحمر أمام بطل نسور قرطاج، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا، وبذلك يحتل الأهلى المركز الرابع فى المجموعة الثانية بدون نقاط.

فيما يتقاسم النجم الساحلى والهلال السودانى قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوى المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلى.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا عقب فوزه على فريق جينيراسيون فوت السنغالى بهدف دون رد فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا ليعوض هزيمته فى مباراة الذهاب التى أقيمت فى السنغال وانتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.