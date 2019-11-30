شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 5 إحصائيات فنية تصل بالأهلى لـ"الكمال الكروى" مع فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الخسارة التى تعرض لها الأهلى أمام النجم الساحلى بهدف نظيف فى افتتاح دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، إلا أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأحمر، أثبت أن فلسفته الكروية فى إعداد بطل الدورى تزيد من تماسكه يوما بعد الآخر، وتلاشت الثغرات الجديدة التى دائما ما كانت تظهر فى الفريق من كل مباراة لأخرى، حتى أصبح الأحمر على بعد خطوات قليلة من الكمال الكروى الذى لم يصل إليه منذ سنوات.

وبالنظر إلى مجريات المباراة التى جمعت بطلى مصر وتونس على ملعب رادس، والتى أهدت نجمة الساحل أول 3 نقاط فى دور المجموعات بدورى الأبطال، نجد أن التفوق الفنى والكروى للاعبى الأهلى وجهازهم الفنى، رغم النقص العددى الذى تسبب فيه طرد أيمن أشرف مدافع الأحمر فى الدقيقة 13، تاركا زملاءه الـ10 يواجهون واحدا من أشرس الفرق الهجومية فى تونس على ملعبه.

لمعرفة الـ5 إحصائيات التى تمنح الأهلى الكمال الكروى مع فايلر من هنا

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