شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فبراير انطلاق المرحلة النهائية من دورى محترفى كرة اليد.. والزمالك يتصدر الترتيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد ، برئاسة سعيد عبد المنعم، انطلاق منافسة المرحلة النهائية بدورى المحترفين يوم 6 فبراير المقبل لتحديد البطل.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية حتى الأن برصيد 59.5 نقطة

بينما تأهل الأهلى ايضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين بالرغم من تصدر المرتبط 2000 و 2002 واحتلال المركز الأول برصيد 61 نقطة فى حسبة النقاط الاعتبارية

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من جهته أكد سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، أن حساب النقاط الاعتبارية يمنح صاحب المركز الأول فى دورى المحترفين على 36 نقطة والثانى ينقص نقطتين، أما على صعيد المرتبط مواليد 2000 يمنح الأول 9 نقاط والثانى ينقص نصف نقطة أما المرتبط 2002 يمنح الأول 18 نقطة و الثانى ينقصه نقطة، وبذلك يتأهل إلى المرحلة النهائية 8 فرق المتصدرين للترتيب بحسبة النقاط الإعتبارية و هم كلا من الزمالك و الأهلى و هليوبوليس و طلائع الجيش و سبورتنج و الأوليمبى و سموحة و البنك الأهلى، لتقام بنظام دورى من دور واحد بمواجهاتهم المباشرة فى الدور التمهيدى بمعنى أن الزمالك يحمل فى هذا الدور 21 نقطة من تصدره مواجهاته المباشرة فى الدور التمهيدى مع باقى الفرق بينما يليه الأهلى برصيد 17 نقطة ثم هليوبوليس بواقع 16 نقطة يليه طلائع الجيش بنفس الرصيد ثم سبورتنج بـ 13 نقطة من بعده الأوليمبى بواقع 11 نقطة ثم سموحة بـ 10 نقاط و أخيرا البنك الأهلى بـ 8 نقاط .



الـ 8 فرق المتأهلة