شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 30 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 تقام اليوم السبت 30-11-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها ، مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس في البريميرليج، والزمالك ومازيمبي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

حيث يلاقي السعودية نظيره البحرين في بطولة كأس الخليج. ويلتقي مازيمبي الكونغولي مع الزمالك والرجاء مع الترجي، في دوري أبطال أفريقيا. ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات الدورى المصرى الاتحاد السكندرى Vs الإسماعيلى، الساعة 7:30، على قناة ON SPORT. مواعيد مباريات دورى أبطال أفريقيا مازيمبى Vs الزمالك، الساعة 3:00 على قناة beIN SPORT HD 1 اتحاد العاصمة Vs الوداد، الساعة 6:00 على قناة beIN SPORT HD 1 بريميرو دى أجوستو Vs زيسكو يونايتد، الساعة 6:00 على قناة beIN SPORT HD 1 الرجاء Vs الترجى، الساعة 9:00 على قناة beIN SPORT HD 1 ماميلودى صن داونز Vs بترو أتلتيكو، الساعة 9:00 على قناة beIN SPORT HD 9 مواعيد مباريات كأس الخليج الكويت Vs عمان، الساعة 4:30 على قناة الكأس السعودية Vs البحرين، الساعة 7:00 على قناة الكأس مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد Vs مانشستر سيتى، الساعة 2:30 على قناة beIN SPORT HD 2 تشيلسى Vs وست هام يونايتد، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 8 ليفربول Vs برايتون، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 7 توتنهام هوتسبير Vs بورنموث، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 2 بيرنلى Vs كريستال بالاس، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 13 ساوثهامبتون Vs واتفورد، الساعة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 2 مواعيد مباريات الدوري الإسباني Advertisements ديبورتيفو الافيس Vs ريال مدريد، الساعة 2:00 على قناة beIN SPORT HD 3 ريال سوسيداد Vs إيبار، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3 ريال مايوركا Vs ريال بيتيس، الساعة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3 فالنسيا Vs فياريال، الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3 مواعيد مباريات الدوري الايطالي بريشيا Vs انتر ميلان، الساعة 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4 جنوى Vs تورينو، الساعة 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4 فيورنتينا Vs ليتشى، الساعة 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4 مواعيد مباريات الدوري الألماني هيرتا برلين Vs بوروسيا دورتموند، الساعة 4:30 على قناة beIN SPORT HD 5 كولن Vs أوجسبورج، الساعة 4:30 هوفنهايم Vs فورتونا دوسلدورف، الساعة 4:30 على قناة beIN SPORT HD 5 بادربورن Vs لايبزيج، الساعة 4:30 على قناة beIN SPORT HD 10 بايرن ميونخ Vs باير ليفركوزن، الساعة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 5 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي ستراسبورج Vs ليون، الساعة 6:30 على قناة beIN SPORT HD 6 مونبيلييه Vs إميان، الساعة 9:00 على قناة beIN SPORT HD 13 نيس Vs أنجيه، الساعة 9:00 على قناة beIN SPORT HD 6 ليل Vs ديجون، الساعة 9:00 على قناة beIN SPORT HD 8 ستاد ريمس Vs بوردو، الساعة 9:00 على قناة beIN SPORT HD 12 نيم أولمبيك Vs ميتز، الساعة 9:00 على قناة beIN SPORT HD 10.

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