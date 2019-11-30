نعاش: حاولنا مجاراة منتخب قطر لكن دون جدوى

السبت 30 نوفمبر 2019

عبر سامي نعاش مدرب منتخبنا الوطني عن أسفه بعد الخسارة التي تلقاها المنتخب على يد قطر 0/6 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بالجولة الثانية من المجموعة الأولى بخليجي 24.



وقال نعاش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الخسارة بستة أهداف ثقيلة للغاية ولم نتوقعها، ولم نكن بالطبع نتمناها. المباراة كانت صعبة جدا، واستحق منتخب قطر الفوز بها، وهو ما يتضح من نتيجتها الكبيرة".

وتابع: "الهدف الأول كان محبطا بالنسبة لنا فقد جاء من خطأ دفاعي، ثم توالت الأهداف عبر التسديدات البعيدة من خارج منطقة الجزاء، التي تميز بها منتخب قطر".

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ورفض نعاش اليمن تحميل لاعبيه أكثر من طاقتهم، مشيرًا إلى أن فريقه واجه بطل آسيا.

وقال: "حاولنا مجاراة القطريين لكن دون جدوى، البداية كانت حذرة من جانبا ولعبنا بتوازن دفاعي والمنافس ضغط علينا كثيرا".

وختم تصريحاته بالقول: ""أعتقد أن الفرصة التي أتيحت لنا للتسجيل كانت من ضربة جزاء لم يحتسبها الحكم".