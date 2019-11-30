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شكرا لقرائتكم خبر عن نعاش: حاولنا مجاراة منتخب قطر لكن دون جدوى والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
عبر سامي نعاش مدرب منتخبنا الوطني عن أسفه بعد الخسارة التي تلقاها المنتخب على يد قطر 0/6 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بالجولة الثانية من المجموعة الأولى بخليجي 24.
وقال نعاش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الخسارة بستة أهداف ثقيلة للغاية ولم نتوقعها، ولم نكن بالطبع نتمناها. المباراة كانت صعبة جدا، واستحق منتخب قطر الفوز بها، وهو ما يتضح من نتيجتها الكبيرة".
وتابع: "الهدف الأول كان محبطا بالنسبة لنا فقد جاء من خطأ دفاعي، ثم توالت الأهداف عبر التسديدات البعيدة من خارج منطقة الجزاء، التي تميز بها منتخب قطر".
ورفض نعاش اليمن تحميل لاعبيه أكثر من طاقتهم، مشيرًا إلى أن فريقه واجه بطل آسيا.
وقال: "حاولنا مجاراة القطريين لكن دون جدوى، البداية كانت حذرة من جانبا ولعبنا بتوازن دفاعي والمنافس ضغط علينا كثيرا".
وختم تصريحاته بالقول: ""أعتقد أن الفرصة التي أتيحت لنا للتسجيل كانت من ضربة جزاء لم يحتسبها الحكم".
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