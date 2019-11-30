شكرا لقرائتكم خبر عن مفارقة ٢٠٠٦ قد تقود الأهلي للقب الإفريقي عقب الخسارة في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسارة هي الأولى له في ولاية مديره الفني رينيه فايلر، والتي جاءت على يد النجم الساحلي التونسي، بملعب رادس بالعاصمة التونسية، في مستهل مشوار الفريقين بمرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2019- 2020.

وتذيل الأهلي مجموعته بلا رصيد من النقاط برفقة بلاتينيوم الزيمبابوي، في حين تصدر كل من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي بـ 3 نقاط لكل منهما.

الأهلي سبق أن تلقى الخسارة في ضربة البداية لمشواره بمرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في تونس، وذلك قبل 13 عامًا، لكنه نجح في التتويج بلقب تلك النسخة.

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وأوقعت قرعة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا نسخة 2006 الأهلي في مجموعة تضم أندية الصفاقسي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري وأشانتي كوتوكو الغاني.

وخسر الأهلي مباراته الأولى بالمجموعة في 2006 في تونس على يد الصفاقسي بهدف دون رد لمدافعه عصام المرداسي مع الدقيقة 45 من عمر المواجهة، إلا أن الفريق الأحمر جمع 11 نقطة بعد تلك الهزيمة وصعد في المركز الثاني عن مجموعته إلى نصف النهائي بعد الإطاحة بأسيك ميموزا الإيفواري، ثم التتويج الملحمي على حساب الصفاقسي التونسي من قلب ملعب رادس.

تُرى هل يكرر الأهلي هذا السيناريو في النسخة الجارية من دوري الأبطال بعدما استهل مشواره بالخسارة أيضًا في تونس بهدف نظيف على يد النجم الساحلي؟

يذكر أن الأهلي قد استمر عاجزًا عن تحقيق الانتصار خارج ملعبه بالجولة الأولى لمرحلة المجموعات من دوري الأبطال، وبالتحديد منذ نسخة 2001 وفوزه على بتروأتلتيكو الأنجولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ولاية البرتغالي مانويل جوزيه.