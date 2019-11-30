شكرا لقرائتكم معلول مهدد بالغياب لمدة شهر بسبب الاصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويُجري علي معلول اليوم السبت أشعة على العضلة الضامة لتحديد حجم اصابته وإن كانت المؤشرات الأولية تشير لتعرضه لتمزق في العضلة، ولكن الجهاز الطبي رفض الجزم قبل خروج نتيجة الأشعة بشكل رسمي، مع وجود احتمالية أن تكون الإصابة إجهاد عضلي فقط وفي وقتها سيحتاج اللاعب لـ10 أيام على الأكثر للتعافي.
ووصلت بعثة الأهلي للقاهرة قادمة من تونس في تمام الثامنة صباحاً على متن طائرة خاصة ، عقب مواجهة النجم الساحلي التي أقيمت مساء أمس باستاد رادس، فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا للمجموعة الثانية التى تضم أيضاً كلاً من الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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