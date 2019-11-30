شكرا لقرائتكم معلول مهدد بالغياب لمدة شهر بسبب الاصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الاهلي مُهدداً بالغياب عن الفريق الأحمر لمدة قد تصل لـ30 يوم، بعد تعرض علي معلول للإصابة على مستوى العضلة الضامة خلال مواجهة النجم الساحلي التونسي.

ويُجري علي معلول اليوم السبت أشعة على العضلة الضامة لتحديد حجم اصابته وإن كانت المؤشرات الأولية تشير لتعرضه لتمزق في العضلة، ولكن الجهاز الطبي رفض الجزم قبل خروج نتيجة الأشعة بشكل رسمي، مع وجود احتمالية أن تكون الإصابة إجهاد عضلي فقط وفي وقتها سيحتاج اللاعب لـ10 أيام على الأكثر للتعافي.

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ووصلت بعثة الأهلي للقاهرة قادمة من تونس في تمام الثامنة صباحاً على متن طائرة خاصة ، عقب مواجهة النجم الساحلي التي أقيمت مساء أمس باستاد رادس، فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا للمجموعة الثانية التى تضم أيضاً كلاً من الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وخسر الأهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، وبذلك يحتل الاهلي المركز الرابع في المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي، وتعد هذه هي المرة الأولى التى يسقط فيها الاهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد 7 إنتصارات رائعة محلياً وأفريقياً .