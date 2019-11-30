شكرا لقرائتكم إنطلاق المرحلة النهائية بدورى المحترفين 6 فبراير المقبل لتحديد بطل كرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم إنطلاق منافسة المرحلة النهائية بدورى المحترفين يوم 6 فبراير المقبل لتحديد البطل .

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك أن يتأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة بالرغم من إحتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الإعتبارية حتى الأن برصيد 59.5 نقطة .

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بينما تأهل الأهلى ايضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين بالرغم من تصدر المرتبط 2000 و 2002 و إحتلال المركز الأول برصيد 61 نقطة فى حسبة النقاط الإعتبارية .

من جهته أكد سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، أن حساب النقاط الاعتبارية يمنح صاحب المركز الأول فى دوري المحترفين على 36 نقطة والثانى ينقص نقطتين، أما على صعيد المرتبط مواليد 2000 يمنح الأول 9 نقاط والثانى ينقص نصف نقطة أما المرتبط 2002 يمنح الأول 18 نقطة و الثانى ينقصه نقطة ، وبذلك يتأهل إلى المرحلة النهائية 8 فرق المتصدرين للترتيب بحسبة النقاط الإعتبارية و هم كلا من الزمالك و الأهلى و هليوبوليس و طلائع الجيش و سبورتنج و الأوليمبى و سموحة و البنك الأهلى ، لتقام بنظام دورى من دور واحد بمواجهاتهم المباشرة فى الدور التمهيدى بمعنى أن الزمالك يحمل فى هذا الدور 21 نقطة من تصدره مواجهاته المباشرة فى الدور التمهيدى مع باقى الفرق بينما يليه الأهلى برصيد 17 نقطة ثم هليوبوليس بواقع 16 نقطة يليه طلائع الجيش بنفس الرصيد ثم سبورتنج بـ 13 نقطة من بعده الأوليمبي بواقع 11 نقطة ثم سموحة بـ 10 نقاط و أخيرا البنك الأهلى بـ 8 نقاط .