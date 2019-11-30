شكرا لقرائتكم مازيمبي ضد الزمالك.. ممثل مصر يلعب باللون الأزرق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره مازيمبى الكونغولى، عصر اليوم السبت، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، يتواجد الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

وتقرر ارتداء الزمالك الزي البديل، الأزرق، لأول مرة هذا الموسم، بينما سيلعب الحارس باللون الأخضر ، وكان الزى البديل قد صاحب خسارة الاهلى من النجم الساحلى بهدف دون رد فى إفتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا حيث ظهر المارد الاحمر مرتدياً الزى الأسود لأول مرة فهل يتمكن أصحاب الرداء الأبيض من تجاوز هذه العقبة والهروب من لعنة الزى البديل وعدم السقوط فى الفخ مثلما تعرض الأهلى .

وفشل لاعبو النادى الأهلى فى كسر العقدة المرتبطة بالأندية المصرية أمام نادى النجم الساحلى التونسى داخل تونس بعد الخسارة التى تلقاها الشياطين الحمر أمام بطل نسور قرطاج فى المباراة التى جمعتهما في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، وبذلك يحتل الأهلى المركز الرابع فى المجموعة الثانية بدون نقاط.

Advertisements

فيما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوى المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلى

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا عقب فوزه على فريق جينيراسيون فوت السنغالى، بهدف دون رد فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا ليعوض هزيمته فى مباراة الذهاب التى أقيمت فى السنغال وانتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.