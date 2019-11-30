شكرا لقرائتكم الاهلى ضد النجم الساحلي.. الأحمر راحة من التدريبات اليوم السبت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستأنف الأهلي بداية من غداً الأحد استعداداته لمواجهة بنى سويف المقرر لها 3 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ 32 للبطولة المحلية.
وخسر فريق الأهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، وبذلك يحتل الاهلي المركز الرابع في المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي، وتعد هذه هي المرة الأولى التى يسقط فيها الاهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد 7 إنتصارات رائعة محلياً وأفريقياً .
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