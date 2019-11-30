شكرا لقرائتكم الاهلى ضد النجم الساحلي.. الأحمر راحة من التدريبات اليوم السبت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر منح لاعبي فريقه راحة من التدريبات اليوم السبت، بعد وصول البعثة الحمراء من تونس في تمام الثامنة صباحاً على متن طائرة خاصة ، عقب مواجهة النجم الساحلي التي أقيمت مساء أمس باستاد رادس، فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا للمجموعة الثانية التى تضم أيضاً كلاً من الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويستأنف الأهلي بداية من غداً الأحد استعداداته لمواجهة بنى سويف المقرر لها 3 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ 32 للبطولة المحلية.

وخسر فريق الأهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، وبذلك يحتل الاهلي المركز الرابع في المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي، وتعد هذه هي المرة الأولى التى يسقط فيها الاهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد 7 إنتصارات رائعة محلياً وأفريقياً .